Renault-Aktie leichter: Digitalisierung soll Produktionskosten senken

Der Autobauer Renault will seine Produktionskosten in den kommenden Jahren deutlich senken.

Dabei helfen soll eine beschleunigte Digitalisierung der Prozesse, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dadurch werde Renault flexibler sowie leistungs- und wettbewerbsfähiger, sagte der für das Qualitätsmanagement zuständige Vorstand Thierry Charvet. So will der Konzern bis 2027 die Herstellungskosten pro Fahrzeug um 30 Prozent für Verbrenner und um die Hälfte bei den E-Autos senken. Zudem soll die Entwicklungszeit für neue Modelle von drei auf zwei Jahre verkürzt werden.

Die Renault-Aktie verliert an der EURONEXT Paris zeitweise 1,12 Prozent auf 37,595 Euro.

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX)