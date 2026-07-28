Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
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28.07.2026 13:27:47
Repligen Corp Bottom Line Declines In Q2
(RTTNews) - Repligen Corp (RGEN) announced a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $5.01 million, or $0.09 per share. This compares with $14.87 million, or $0.26 per share, last year.
Excluding items, Repligen Corp reported adjusted earnings of $30.78 million or $0.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.9% to $204.13 million from $182.37 million last year.
Repligen Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.01 Mln. vs. $14.87 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.26 last year. -Revenue: $204.13 Mln vs. $182.37 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.03 To $ 2.09 Full year revenue guidance: $ 813 M To $ 835 M
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