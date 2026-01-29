ResMed Aktie

ResMed für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 22:13:58

Resmed Inc Q2 Profit Advances

(RTTNews) - Resmed Inc (RMD.AX) released earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $392.59 million, or $2.68 per share. This compares with $344.62 million, or $2.34 per share, last year.

Excluding items, Resmed Inc reported adjusted earnings of $411.47 million or $2.81 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.9% to $1.422 billion from $1.282 billion last year.

Resmed Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $392.59 Mln. vs. $344.62 Mln. last year. -EPS: $2.68 vs. $2.34 last year. -Revenue: $1.422 Bln vs. $1.282 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ResMed Inc.

mehr Nachrichten