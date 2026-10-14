3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
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14.10.2026 05:40:11
Revenue Growth is Accelerating at 3M
After a prolonged restructuring effort, 3M (NYSE: MMM) is starting to reap the rewards from those changes.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 9, 2026. The video was published on Oct. 11, 2026.
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