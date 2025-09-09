Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Millionengeschäft
|
09.09.2025 15:15:39
Rheinmetall-Aktie sinkt: Rheinmetall rüstet Ukraine mit Drohnenabwehr-System aus - Papiere vonn HENSOLDT und RENK auch scwhächer
Skyranger ist ein mobiles Flugabwehrsystem, welches auf Fahrzeuge montiert werden kann. "Jedes dieser Systeme kann vier mal vier Kilometer abdecken, um komplett drohnenfrei zu sein", erklärte Papperger.
Die Ukraine wird von Russland derzeit mit schwersten Luftangriffen seit Kriegsbeginn attackiert. Mit Hunderten gleichzeitig angreifender Drohnen gelingt es den Russen dabei immer wieder, die ukrainische Luftabwehr zu überlasten.
Damit bekommt die Ukraine den Skyranger noch vor der Bundeswehr. Auch Deutschland hat der Rüstungsfirma mit Sitz in Düsseldorf einen Großauftrag über 595 Millionen Euro zur Lieferung eines Prototyps und weiterer 18 Serienfahrzeuge erteilt. Die Lieferung an die Bundeswehr sollte ursprünglich bis Ende 2024 erfolgen. Nun sagte Papperger, die Bundeswehr habe die Geräte bisher noch nicht bekommen.
Deutsche Rüstungstitel mit Gesamtmarkt unter Druck
Rüstungstitel haben nach einem freundlichen Wochenstart am Dienstag zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt gezählt.
Rheinmetall profitierten damit nur kurz von einer neuen Analystenempfehlung: Nach einem Hoch seit Juli drehten sie mit dem DAX ins Minus. Zeitweise notiert die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel um 2,29 Prozent leichter bei 1.750,00 Euro.
Die Aktien von MDAX-Schlusslicht HENSOLDT prallten wie schon am Montag an der charttechnisch wichtigen 50-Tage-Linie nach unten ab und fielen zuletzt um 4,37 Prozent auf 88,60 Euro. Für Indexnachbar RENK ging es ebenfalls nach unten - um 2,26 Prozent auf 67,04 Euro. Mit ihren Kursgewinnen seit Jahresbeginn belegen alle drei Titel aber weiterhin Spitzenplätze in ihren Indizes.
Die britische Bank Barclays hatte am Morgen die Beobachtung von Rheinmetall mit einer positiven Einschätzung aufgenommen. Experte Afonso Osorio empfiehlt die Aktie mit "Overweight" und einem Kursziel von 2.050 Euro. Er setzt im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag auf das Deutschlandgeschäft der Düsseldorfer und ihre steigenden Marktanteile, wohl auch europaweit.
Rheinmetall ist sein Favorit gegenüber den ebenfalls neu eingestuften Hensoldt, Leonardo und Saab. Das "Equal-weight"-Votum mit einem Kursziel von 88 Euro für Hensoldt begründet Osorio auch mit der aus seiner Sicht aktuell hohen Bewertung des Unternehmens an der Börse.
Analysen zu Rheinmetall AG
