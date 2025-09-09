Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Millionengeschäft 09.09.2025 15:15:39

Rheinmetall-Aktie sinkt: Rheinmetall rüstet Ukraine mit Drohnenabwehr-System aus - Papiere vonn HENSOLDT und RENK auch scwhächer

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will der Ukraine zur Drohnenabwehr sein neues Luftverteidigungssystem Skyranger liefern.

Ein entsprechender Vertrag werde am Mittwoch auf der Verteidigungsmesse DSEI in London unterzeichnet, sagte Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger dem ZDF-Magazin "Wiso". "In diesem Jahr werden die ersten noch geliefert." Nach Angaben des Magazins handelt es sich um ein Geschäft in dreistelliger Millionenhöhe.

Skyranger ist ein mobiles Flugabwehrsystem, welches auf Fahrzeuge montiert werden kann. "Jedes dieser Systeme kann vier mal vier Kilometer abdecken, um komplett drohnenfrei zu sein", erklärte Papperger.

Die Ukraine wird von Russland derzeit mit schwersten Luftangriffen seit Kriegsbeginn attackiert. Mit Hunderten gleichzeitig angreifender Drohnen gelingt es den Russen dabei immer wieder, die ukrainische Luftabwehr zu überlasten.

Damit bekommt die Ukraine den Skyranger noch vor der Bundeswehr. Auch Deutschland hat der Rüstungsfirma mit Sitz in Düsseldorf einen Großauftrag über 595 Millionen Euro zur Lieferung eines Prototyps und weiterer 18 Serienfahrzeuge erteilt. Die Lieferung an die Bundeswehr sollte ursprünglich bis Ende 2024 erfolgen. Nun sagte Papperger, die Bundeswehr habe die Geräte bisher noch nicht bekommen.

Deutsche Rüstungstitel mit Gesamtmarkt unter Druck

Rüstungstitel haben nach einem freundlichen Wochenstart am Dienstag zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt gezählt.

Rheinmetall profitierten damit nur kurz von einer neuen Analystenempfehlung: Nach einem Hoch seit Juli drehten sie mit dem DAX ins Minus. Zeitweise notiert die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel um 2,29 Prozent leichter bei 1.750,00 Euro.

Die Aktien von MDAX-Schlusslicht HENSOLDT prallten wie schon am Montag an der charttechnisch wichtigen 50-Tage-Linie nach unten ab und fielen zuletzt um 4,37 Prozent auf 88,60 Euro. Für Indexnachbar RENK ging es ebenfalls nach unten - um 2,26 Prozent auf 67,04 Euro. Mit ihren Kursgewinnen seit Jahresbeginn belegen alle drei Titel aber weiterhin Spitzenplätze in ihren Indizes.

Die britische Bank Barclays hatte am Morgen die Beobachtung von Rheinmetall mit einer positiven Einschätzung aufgenommen. Experte Afonso Osorio empfiehlt die Aktie mit "Overweight" und einem Kursziel von 2.050 Euro. Er setzt im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag auf das Deutschlandgeschäft der Düsseldorfer und ihre steigenden Marktanteile, wohl auch europaweit.

Rheinmetall ist sein Favorit gegenüber den ebenfalls neu eingestuften Hensoldt, Leonardo und Saab. Das "Equal-weight"-Votum mit einem Kursziel von 88 Euro für Hensoldt begründet Osorio auch mit der aus seiner Sicht aktuell hohen Bewertung des Unternehmens an der Börse.

/and/DP/nas

BERLIN (dpa-AFX)

Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50 - Rheinmetall unter Beobachtung
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gewinnen - Analysten sehen Chancen bei Rheinmetall
Rüstungsaktien in Grün: Das steckt hinter der Kursrally von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

07:04 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
08.09.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.08.25 Rheinmetall Buy UBS AG
08.08.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh 344,00 -2,55% Rheinmetall AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
Rheinmetall AG 1 753,00 -1,30% Rheinmetall AG

07:11 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Regierung in Frankreich gescheitert: ATX wenig bewegt -- DAX in Rot -- Wall Street im Plus erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück. Der DAX gibt derweil nach. An den US-Börsen werden leichte Gewinne erwartet. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

