Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|
02.02.2026 10:29:23
Rieter vollzieht Akquisition von Barmag
|
Rieter AG
/ Schlagwort(e): Ankauf
Anbei erhalten Sie unsere neueste Medienmitteilung.
Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rieter AG
|Klosterstrasse 20. Postfach.
|8406 Winterthur
|Schweiz
|Telefon:
|+41 52 208 70 45
|Fax:
|+41 52 208 70 60
|E-Mail:
|investor@rieter.com
|Internet:
|www.rieter.com
|ISIN:
|CH0003671440
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2269584
Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2269584 02.02.2026 CET/CEST
