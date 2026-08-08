Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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08.08.2026 14:05:00

Rocket Lab Just Unveiled a Game-Changing Technology Worth Watching

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB), a developer of reusable orbital rockets, recently secured at $397 million contract from the U.S. Space Force to develop, launch, and operate multiple "Flatellites" for its Space-Based Airborne Moving Target Indicator (SB-AMTI) program. Let's see what this new technology does, and why it could generate long-term tailwinds for Rocket Lab's business.Flatellites are satellites that are flatter and more stackable than their conventional counterparts. Their slimmer profile enables Rocket Lab to deploy more of them per launch, and they can be seamlessly integrated into the company's upcoming Neutron rocket.Image source: Rocket Lab.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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