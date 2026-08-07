NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,09 Prozent aufwärts auf 29 693,64 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 29 596,45 Zählern und damit 0,760 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29 373,33 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 452,71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 738,94 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 5,00 Prozent zu. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 29 173,02 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 07.05.2026, einen Stand von 28 563,95 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Wert von 23 389,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 17,80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Airbnb (+ 15,62 Prozent auf 175,32 USD), Microchip Technology (+ 12,98 Prozent auf 84,01 USD), SpaceX (+ 12,09 Prozent auf 128,81 USD), Palantir (+ 8,83 Prozent auf 169,69 USD) und Rocket Lab (+ 8,00 Prozent auf 81,72 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Seagate Technology (-6,04 Prozent auf 801,43 USD), Western Digital (-4,16 Prozent auf 432,75 USD), Monster Beverage (-3,74 Prozent auf 90,64 USD), Sandisk (-2,17 Prozent auf 1 231,28 USD) und Nebius (-1,92 Prozent auf 186,24 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 28 359 868 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,604 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at