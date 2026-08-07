Monster Beverage Aktie

Monster Beverage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 07.08.2026 18:00:55

NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100

NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 gewinnt derzeit an Wert.

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,09 Prozent aufwärts auf 29 693,64 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 29 596,45 Zählern und damit 0,760 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29 373,33 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 452,71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 738,94 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 5,00 Prozent zu. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 29 173,02 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 07.05.2026, einen Stand von 28 563,95 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Wert von 23 389,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 17,80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Airbnb (+ 15,62 Prozent auf 175,32 USD), Microchip Technology (+ 12,98 Prozent auf 84,01 USD), SpaceX (+ 12,09 Prozent auf 128,81 USD), Palantir (+ 8,83 Prozent auf 169,69 USD) und Rocket Lab (+ 8,00 Prozent auf 81,72 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Seagate Technology (-6,04 Prozent auf 801,43 USD), Western Digital (-4,16 Prozent auf 432,75 USD), Monster Beverage (-3,74 Prozent auf 90,64 USD), Sandisk (-2,17 Prozent auf 1 231,28 USD) und Nebius (-1,92 Prozent auf 186,24 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 28 359 868 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,604 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Monster Beverage Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Monster Beverage Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbnb 154,02 17,18% Airbnb
Comcast Corp. (Class A) 21,94 0,69% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 185,12 3,29% CrowdStrike
Kraft Heinz Company 21,84 1,42% Kraft Heinz Company
Microchip Technology Inc. 72,96 12,14% Microchip Technology Inc.
Monster Beverage Corp 78,17 -4,26% Monster Beverage Corp
Nebius 162,48 -1,30% Nebius
NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.
Palantir 148,72 10,05% Palantir
Rocket Lab Corporation Registered Shs 71,30 8,19% Rocket Lab Corporation Registered Shs
Sandisk Corp 1 040,00 -4,59% Sandisk Corp
Seagate Technology 752,00 1,35% Seagate Technology
SpaceX 113,54 14,59% SpaceX
Western Digital Corp. 377,30 -4,18% Western Digital Corp.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 722,30 1,19%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen