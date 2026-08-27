Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
|
27.08.2026 23:00:00
Rocket Lab Stock: Bull vs. Bear
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) has had an eventful year, including major acquisitions, record revenue, and multiple contracts with the U.S. Space Force. But it has also had to delay the launch of its highly awaited Neutron rocket, and its stock is expensive, even after pulling back from the all-time high of $151 it set in May.This has made it one of the more divisive stocks on the market. Let's look at the bull and bear cases to see whether Rocket Lab is worth investing in.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
|
25.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
24.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
24.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
|
20.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Rocket Lab vs. Caterpillar: Wachstumstempo trifft auf Kapitalstärke (finanzen.at)
|
19.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
17.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start stärker (finanzen.at)
Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|57,80
|1,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.