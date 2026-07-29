Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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29.07.2026 18:37:00
Rocket Lab vs. Lockheed Martin: Which Is the Better Long-Term Investment?
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) is building the commercial hardware that powers the new space economy, while Lockheed Martin (NYSE: LMT) provides trusted access to critical government missions. Their rivalry reveals why space investing may not produce one clear winner and why choosing only one side could leave investors exposed to just half the opportunity.Stock prices used were the market prices of July 27, 2026. The video was published on July 27, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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