Rollins Aktie
WKN: 859002 / ISIN: US7757111049
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21.10.2026 22:12:58
Rollins, Inc. Q3 Income Falls
(RTTNews) - Rollins, Inc. (ROL) released a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $157.927 million, or $0.33 per share. This compares with $163.527 million, or $0.34 per share, last year.
Excluding items, Rollins, Inc. reported adjusted earnings of $163.343 million or $0.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.1% to $1.089 billion from $1.026 billion last year.
Rollins, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $157.927 Mln. vs. $163.527 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.34 last year. -Revenue: $1.089 Bln vs. $1.026 Bln last year.
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