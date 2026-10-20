Rollins Aktie
WKN: 859002 / ISIN: US7757111049
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Rollins präsentiert Quartalsergebnisse
Rollins wird sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,344 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rollins ein EPS von 0,340 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 7,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,09 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,08 Milliarden USD, gegenüber 3,76 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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