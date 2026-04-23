Roper Technolgies Aktie
WKN: 883563 / ISIN: US7766961061
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23.04.2026 13:05:04
Roper Technologies Inc. Q1 Sales Increase
(RTTNews) - Roper Technologies Inc. (ROP) revealed a profit for first quarter of $509 million
The company's bottom line totaled $509 million, or $4.87 per share. This compares with $509 million, or $3.06 per share, last year.
Excluding items, Roper Technologies Inc. reported adjusted earnings of $539 million or $5.16 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.3% to $2.095 billion from $1.882 billion last year.
Roper Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $509 Mln. vs. $509 Mln. last year. -EPS: $4.87 vs. $3.06 last year. -Revenue: $2.095 Bln vs. $1.882 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 5.25 To $ 5.30 Full year EPS guidance: $ 21.80 To $ 22.05
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