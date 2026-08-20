Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
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20.08.2026 22:12:01
Ross Stores Inc. Q2 Income Advances
(RTTNews) - Ross Stores Inc. (ROST) released a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $851.299 million, or $2.66 per share. This compares with $507.995 million, or $1.56 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.3% to $6.264 billion from $5.529 billion last year.
Ross Stores Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $851.299 Mln. vs. $507.995 Mln. last year. -EPS: $2.66 vs. $1.56 last year. -Revenue: $6.264 Bln vs. $5.529 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.75 To $ 1.83 Next quarter revenue guidance: 6 % To 7 %
2026 Guidance
For the fourth quarter, comparable store sales are now projected to increase by 4% to 5%, while earnings per share are expected to range from $2.17 to $2.26
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