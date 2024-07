ROUNDUP: Totalenergies kann Ergebnis stabilisieren - Erwartung verfehlt

PARIS (dpa-AFX) - TotalEnergies hat im zweiten Quartal gesunkene Gaspreise durch höhere Einnahmen im Ölgeschäft und geringere Kosten kompensiert. Anders als noch zum Jahresauftakt konnte das Unternehmen den operativen Gewinn in den Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal und Vorjahr stabil halten. Analysten hatten allerdings mit einem etwas höheren Gewinn gerechnet. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie büßte deutlich an Wert ein

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe mit 11,1 Milliarden US-Dollar (10,1 Mrd Euro) auf dem Niveau des Vorjahres gelegen, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Im ersten Quartal war der Gewinn im operativen Geschäft wegen der gesunkenen Gaspreise noch deutlich gefallen. Der Umsatz fiel im zweiten Quartal um etwas mehr als vier Prozent auf 53,7 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen will im dritten Quartal erneut eigene Aktien für bis zu 2 Milliarden Dollar zurückkaufen. Die Ankündigung konnte den Kurs aber auch nicht stützen. Am Mittag sackte die Aktie um knapp drei Prozent ins Minus und ist jetzt auch bei der Entwicklung in diesem Jahr im Minus. Totalenergies ist an der Börse derzeit rund 146 Milliarden Euro wert und ist damit eines der wertvollsten Konzerne in der Eurozone ./zb/mis