NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.08.2025 18:41:38
ROUNDUP: US-Regierung kriegt 15 Prozent bei Chip-Verkäufen nach China
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung kassiert einen Anteil von 15 Prozent bei Verkäufen von KI-Chips der amerikanischen Konzerne NVIDIA und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) nach China. Präsident Donald Trump bestätigte die äußerst ungewöhnliche Übereinkunft nach zahlreichen Medienberichten. Er sagte sogar, dass er von Nvidia-Chef Jensen Huang zunächst 20 Prozent verlangt habe - "für das Land".
Trumps Regierung hatte im Frühjahr die Regeln für Halbleiter-Verkäufe nach China weiter verschärft. Dadurch konnte der KI-Chip-Marktführer Nvidia eine Zeit lang nicht einmal seine speziell für den Markt abgespeckten H20-Systeme dorthin liefern.
Der Konzern rechnete dadurch mit einer Milliarden-Belastung. Nvidia-Chef Huang redete auf die US-Regierung ein - und sie kündigte im Juli an, wieder Lieferungen abgeschwächter Chips für Künstliche Intelligenz nach China zu erlauben.
Medienberichten zufolge wurden danach jedoch wochenlang keine Lizenzen gewährt, bis zum vergangenen Freitag. Zuvor hatte sich der Nvidia-Chef am Mittwoch im Weißen Haus mit Trump getroffen.
Kritik an striktem US-Kurs
Die US-Regierung versucht schon seit der Amtszeit von Trumps Vorgänger Joe Biden, den Fortschritt Chinas bei Künstlicher Intelligenz durch schlechteren Zugang zu Hightech-Chips zu bremsen. Nvidia kritisiert, dadurch werde das Land nur eigene Technologien entwickeln und amerikanische Unternehmen neue Konkurrenten auf dem Weltmarkt bekommen.
Vor der US-Blockade im Frühjahr schätzten Analysten, dass Nvidia in diesem Jahr H20-Chips im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar (17,14 Milliarden Euro) nach China verkauft. Im Fall von AMD liegen die Schätzungen aktuell bei drei bis fünf Milliarden Dollar./so/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
18:25
|Trump opens door to Nvidia selling advanced chips to China for a fee (Financial Times)
|
18:25
|Trump opens door to Nvidia selling advanced chips to China for a fee (Financial Times)
|
18:03
|Verluste in New York: Dow Jones fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
18:03
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt mittags zu (finanzen.at)
|
18:03
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
18:03
|Börse New York: NASDAQ 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
17:13
|Halbleiter-Exporte nach China: USA wollen wohl 15 % Anteil - Aktien von NVIDIA und AMD uneins (dpa-AFX)
|
17:12
|Trump’s export tariff is worth it for Nvidia (Financial Times)