Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|
06.11.2025 00:10:30
Royal Gold Inc. Announces Increase In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Royal Gold Inc. (RGLD) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $126.82 million, or $1.92 per share. This compares with $96.24 million, or $1.46 per share, last year.
Excluding items, Royal Gold Inc. reported adjusted earnings of $136.23 million or $2.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 30.0% to $252.06 million from $193.83 million last year.
Royal Gold Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $126.82 Mln. vs. $96.24 Mln. last year. -EPS: $1.92 vs. $1.46 last year. -Revenue: $252.06 Mln vs. $193.83 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royal Gold Inc.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Gold von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.11.25
|Ausblick: Royal Gold informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.10.25
|Verluste in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
21.10.25
|Keine Impulse: NASDAQ Composite mittags stabil (finanzen.at)
|
21.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Gold von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Royal Gold Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Royal Gold Inc.
|150,20
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.