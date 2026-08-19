Automatic Data Processing Aktie
WKN: 850347 / ISIN: US0530151036
|Automatic Data Processing-Investmentbeispiel
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Automatic Data Processing-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Automatic Data Processing von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurden Automatic Data Processing-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Automatic Data Processing-Papiers betrug an diesem Tag 305,72 USD. Bei einem Automatic Data Processing-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,327 Automatic Data Processing-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 269,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,09 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 11,91 Prozent.
Automatic Data Processing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 106,25 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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