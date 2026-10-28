Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt

Der NASDAQ 100 entwickelt sich am Mittwoch positiv.

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,38 Prozent auf 29 763,96 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,272 Prozent fester bei 29 732,04 Punkten, nach 29 651,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 848,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 618,42 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2,45 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der NASDAQ 100 30 276,81 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 27 763,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 26 012,16 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,08 Prozent zu. Bei 31 361,37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell GE HealthCare Technologies (+ 7,40 Prozent auf 76,37 USD), Sandisk (+ 7,09 Prozent auf 1 397,40 USD), Lam Research (+ 6,08 Prozent auf 255,50 USD), Applied Materials (+ 5,64 Prozent auf 418,26 USD) und CoreWeave (+ 5,48 Prozent auf 62,84 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Old Dominion Freight Line (-6,88 Prozent auf 174,16 USD), Baker Hughes (-5,73 Prozent auf 55,62 USD), Fortinet (-3,49 Prozent auf 178,55 USD), Teradyne (-2,98 Prozent auf 314,04 USD) und Automatic Data Processing (-2,97 Prozent auf 284,41 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 13 563 634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,724 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Micron Technology-Aktie weist mit 5,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at