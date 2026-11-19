Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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19.11.2026 12:15:02
Sales are Booming for Applied Materials
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|Applied Co Ltd
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|Applied Materials Inc.
|301,05
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