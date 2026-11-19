Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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19.11.2026 20:32:04
Salesforce vs. Palantir Technologies: Which Software Stock Is a Better Buy for 2027?
Salesforce (NYSE:CRM) and Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) represent two distinct ways to play the artificial intelligence boom. Which software provider offers the most compelling path for your portfolio over the next three years?
Salesforce provides a massive cloud platform for managing customer relationships, while Palantir builds operating systems that integrate disparate data for decision-making. Investors compare them because both are aggressively integrating generative AI into enterprise workflows to drive efficiency for global businesses.
Salesforce provides customer relationship management (CRM) tools to businesses through its Agentforce 360 platform. The company is currently focused on deploying autonomous AI agents that can handle sales and service tasks without constant human oversight for its more than 10,000 customers. In its latest annual report, it also highlighted its expansive partner network and recent acquisitions like Braze (NASDAQ:BRZE) to bolster its data management and AI offerings.
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Nachrichten zu Salesforce
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19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Salesforce-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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19.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
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18.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
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17.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
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17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|19.11.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|135,78
|-3,19%
|Salesforce
|167,46
|-0,16%
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