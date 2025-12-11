PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|
11.12.2025 23:57:41
Samjo Management Loads Up 185,000 PDF Solutions Shares
Samjo Management, LLC increased its stake in the software and engineering service company, PDF Solutions, (NASDAQ:PDFS) turning what was the second-largest holding into the fund's largest.According to a filing with the Securities and Exchange Commission published on November 13, 2025, Samjo Management, LLC acquired 184,925 additional shares of PDF Solutions (NASDAQ:PDFS) in the third quarter. The fund's total holding increased to 551,250 shares, with a reported market value of $14,233,275 as of September 30, 2025.Top holdings after the filing:
