SAP Aktie
WKN: 879535 / ISIN: US8030542042
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22.04.2026 14:36:45
SAP, Google Cloud Collaborate To Deploy Multi-Agent AI
(RTTNews) - Wednesday, SAP SE (SAP) announced a partnership with Google Cloud to help marketers put AI agents to work at scale.
Under the partnership, Gemini Enterprise will act as a central hub for data integrations and multi-agent coordination, which will be supported by the SAP Business Data Cloud Connect solution for Google and BigQuery.
The collaboration intends to help businesses achieve faster speed-to-market, lower operational overhead, and always-on optimization that drives higher ROI, while giving teams more time to focus on strategy and end-to-end campaign execution.
In the pre-market hours, SAP is trading at $175.34, down 0.63 percent on the New York Stock Exchange.
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