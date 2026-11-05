ScanSource Inc. Announces Fall In Q1 Income

(RTTNews) - ScanSource Inc. (SCSC) reported a profit for first quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $8.69 million, or $0.42 per share. This compares with $19.88 million, or $0.89 per share, last year.

Excluding items, ScanSource Inc. reported adjusted earnings of $17.71 million or $0.86 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 30.1% to $962.29 million from $739.65 million last year.

ScanSource Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.69 Mln. vs. $19.88 Mln. last year. -EPS: $0.42 vs. $0.89 last year. -Revenue: $962.29 Mln vs. $739.65 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 3.8 B To $ 4.0 B