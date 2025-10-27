Börse Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag zurück

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,43 Prozent schwächer bei 30 160,31 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 349,515 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,280 Prozent auf 30 376,71 Punkte an der Kurstafel, nach 30 291,98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30 423,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 125,70 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 29 986,85 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 31 484,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, notierte der MDAX bei 27 259,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,27 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Porsche vz (+ 3,29 Prozent auf 48,71 EUR), Gerresheimer (+ 2,82 Prozent auf 29,86 EUR), thyssenkrupp (+ 1,68 Prozent auf 9,34 EUR), Bechtle (+ 1,53 Prozent auf 37,12 EUR) und HelloFresh (+ 1,40 Prozent auf 7,67 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Nordex (-3,34 Prozent auf 22,00 EUR), K+S (-2,24 Prozent auf 11,80 EUR), FUCHS SE VZ (-2,10 Prozent auf 39,14 EUR), Nemetschek SE (-2,00 Prozent auf 102,70 EUR) und HENSOLDT (-1,89 Prozent auf 96,00 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 2 301 396 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,204 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

In diesem Jahr hat die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at