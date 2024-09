Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich

Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent tiefer bei 3 248,32 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 524,800 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,097 Prozent auf 3 262,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 259,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 278,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 238,73 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 269,40 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 10.06.2024, einen Stand von 3 449,77 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Stand von 3 090,84 Punkten auf.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,29 Prozent ein. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 1,94 Prozent auf 52,60 EUR), QIAGEN (+ 1,33 Prozent auf 41,50 EUR), HENSOLDT (+ 1,20 Prozent auf 30,30 EUR), Nemetschek SE (+ 1,20 Prozent auf 88,75 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,82 Prozent auf 15,35 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil PNE (-4,23 Prozent auf 10,88 EUR), Infineon (-2,45 Prozent auf 28,52 EUR), Siltronic (-2,18 Prozent auf 69,45 EUR), 1&1 (-2,15 Prozent auf 13,64 EUR) und Nordex (-1,92 Prozent auf 13,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 599 097 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 224,645 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,18 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,87 Prozent.

Redaktion finanzen.at