Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich mittags schwächer

Dow Jones-Handel am vierten Tag der Woche.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,21 Prozent schwächer bei 38 379,27 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,290 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,522 Prozent auf 38 662,28 Punkte an der Kurstafel, nach 38 461,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 197,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 567,57 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 1,38 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 11.03.2024, notierte der Dow Jones bei 38 769,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, notierte der Dow Jones bei 37 711,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 684,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 3,08 Prozent auf 91,74 USD), Apple (+ 0,96 Prozent auf 169,39 USD), Amgen (+ 0,87 Prozent auf 268,76 USD), Amazon (+ 0,54 Prozent auf 186,95 USD) und 3M (+ 0,38 Prozent auf 92,98 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Chevron (-1,68 Prozent auf 159,94 USD), Travelers (-1,68 Prozent auf 220,62 USD), Boeing (-1,11 Prozent auf 172,70 USD), UnitedHealth (-1,04 Prozent auf 445,36 USD) und Caterpillar (-1,02 Prozent auf 368,29 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 133 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,953 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at