Schwache Performance in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Am Freitag tendierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,60 Prozent schwächer bei 3 147,42 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 108,442 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,004 Prozent auf 3 166,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 166,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 140,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 170,28 Punkten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,890 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 13.09.2023, den Stand von 3 145,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 166,35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, lag der ATX noch bei 2 743,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 büßte der Index bereits um 0,389 Prozent ein. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 016,51 Punkten markiert.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 2,75 Prozent auf 84,20 EUR), Telekom Austria (+ 1,50 Prozent auf 6,77 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,77 Prozent auf 52,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,51 Prozent auf 119,20 EUR) und Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,35 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-2,23 Prozent auf 37,20 EUR), voestalpine (-2,14 Prozent auf 24,68 EUR), DO (-1,99 Prozent auf 108,20 EUR), BAWAG (-1,97 Prozent auf 44,80 EUR) und Raiffeisen (-1,90 Prozent auf 13,46 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 545 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 28,401 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,12 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at