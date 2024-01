Schwache Performance in Zürich: SLI notiert am Freitagnachmittag im Minus

Der SLI notiert am Freitagnachmittag im Minus.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,38 Prozent auf 1 760,05 Punkte zurück. In den Handel ging der SLI 0,617 Prozent höher bei 1 777,60 Punkten, nach 1 766,70 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 759,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 777,69 Einheiten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,772 Prozent abwärts. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 19.12.2023, den Stand von 1 783,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, wies der SLI einen Stand von 1 638,96 Punkten auf. Der SLI lag vor einem Jahr, am 19.01.2023, bei 1 742,14 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 0,196 Prozent zu Buche. Bei 1 789,06 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Temenos (+ 2,71 Prozent auf 83,46 CHF), ams (+ 2,55 Prozent auf 1,97 CHF), Zurich Insurance (+ 0,79) Prozent auf 433,60 CHF), Swisscom (+ 0,63 Prozent auf 509,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,58 Prozent auf 97,52 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,50 Prozent auf 35,34 CHF), UBS (-1,84 Prozent auf 25,01 CHF), Kühne + Nagel International (-1,67 Prozent auf 288,60 CHF), Lonza (-1,43 Prozent auf 358,80 CHF) und Swatch (I) (-1,26 Prozent auf 211,30 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 001 984 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 269,031 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,67 erwartet. Swiss Re lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,57 Prozent.

