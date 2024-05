Schwache Performance in Zürich: SMI beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

So performte der SMI am Mittwoch zum Handelsschluss.

Letztendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0,36 Prozent leichter bei 11 958,67 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,276 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,164 Prozent auf 11 981,86 Punkte an der Kurstafel, nach 12 001,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 929,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 993,95 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,671 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, betrug der SMI-Kurs 11 327,77 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, wies der SMI einen Wert von 11 386,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, wies der SMI einen Wert von 11 553,23 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 7,06 Prozent zu. Bei 12 050,29 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Sonova (+ 3,63 Prozent auf 291,50 CHF), Logitech (+ 2,81 Prozent auf 86,32 CHF), Alcon (+ 2,49 Prozent auf 82,44 CHF), Holcim (+ 0,92 Prozent auf 79,02 CHF) und Geberit (+ 0,57 Prozent auf 561,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-2,06 Prozent auf 140,60 CHF), Swiss Life (-2,03 Prozent auf 616,40 CHF), Roche (-1,07 Prozent auf 231,90 CHF), Novartis (-0,78 Prozent auf 93,16 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,72 Prozent auf 48,11 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4 609 320 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 249,067 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,31 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

