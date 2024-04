Schwache Performance in Zürich: SMI fällt am Mittag

Am Mittag herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 11 211,94 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,223 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,768 Prozent auf 11 144,15 Punkte an der Kurstafel, nach 11 230,43 Punkten am Vortag.

Bei 11 213,62 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 127,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 1,87 Prozent. Vor einem Monat, am 19.03.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 577,80 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, betrug der SMI-Kurs 11 150,52 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.04.2023, wurde der SMI mit 11 366,22 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,373 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Zähler.

Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,09 Prozent auf 94,26 CHF), Givaudan (+ 0,59 Prozent auf 3 925,00 CHF), Swisscom (+ 0,59 Prozent auf 514,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,43 Prozent auf 444,90 CHF) und Novartis (+ 0,02 Prozent auf 84,54 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Geberit (-3,11 Prozent auf 483,60 CHF), Sika (-1,76 Prozent auf 256,50 CHF), Logitech (-1,28 Prozent auf 70,92 CHF), Partners Group (-1,08 Prozent auf 1 190,00 CHF) und Richemont (-1,01 Prozent auf 127,15 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 1 919 533 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 252,494 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 8,61 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

