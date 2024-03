Schwache Performance in Zürich: SPI verbucht nachmittags Verluste

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,30 Prozent auf 14 882,87 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,950 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,064 Prozent auf 14 917,53 Punkte an der Kurstafel, nach 14 927,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 14 878,85 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 936,83 Zähler.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 05.02.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 727,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, stand der SPI bei 14 336,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Stand von 14 436,45 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,15 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 15 005,61 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Zwahlen et Mayr SA (+ 9,65 Prozent auf 125,00 CHF), Huber + Suhner (+ 8,64 Prozent auf 70,40 CHF), Spexis (+ 6,76 Prozent auf 0,16 CHF), Orascom Development (+ 6,59 Prozent auf 4,37 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4,69 Prozent auf 0,07 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen HOCHDORF (-23,56 Prozent auf 13,30 CHF), ARYZTA (-6,24 Prozent auf 1,49 CHF), Inficon (-5,41 Prozent auf 1 294,00 CHF), Meyer Burger (-5,15 Prozent auf 0,06 CHF) und APG SGA (-4,55 Prozent auf 210,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 12 267 878 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 252,127 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SPI weist die Orascom Development-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,01 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at