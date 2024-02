Schwacher Handel: ATX Prime gibt nachmittags nach

Der ATX Prime zeigt sich am Montag in Rot.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,38 Prozent auf 1 722,12 Punkte zurück. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von Prozent auf 1 728,72 Punkte an der Kurstafel, nach 0,00 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 1 742,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 722,12 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 05.01.2024, den Stand von 1 722,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 600,78 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, wies der ATX Prime 1 700,87 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,472 Prozent aufwärts. Bei 1 750,09 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Österreichische Post (+ 2,08 Prozent auf 31,85 EUR), BAWAG (+ 1,75 Prozent auf 52,40 EUR), Frequentis (+ 1,12 Prozent auf 27,10 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,78 Prozent auf 25,70 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,67 Prozent auf 120,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wienerberger (-1,93 Prozent auf 30,54 EUR), Semperit (-1,90 Prozent auf 13,44 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,60 Prozent auf 42,95 EUR), UBM Development (-1,33 Prozent auf 22,30 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,30 Prozent auf 9,08 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 206 105 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 25,900 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

