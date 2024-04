Schwacher Handel: ATX startet mit Verlusten

Der ATX verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Mittwoch verbucht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,39 Prozent auf 3 572,05 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 114,370 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,007 Prozent stärker bei 3 586,20 Punkten, nach 3 585,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 590,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 564,73 Punkten.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 0,150 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der ATX einen Stand von 3 378,54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 421,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 195,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 4,69 Prozent. Bei 3 598,65 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 0,89 Prozent auf 27,26 EUR), Andritz (+ 0,69 Prozent auf 58,20 EUR), Erste Group Bank (+ 0,61 Prozent auf 42,81 EUR), Wienerberger (+ 0,60 Prozent auf 33,60 EUR) und Lenzing (+ 0,58 Prozent auf 34,40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil BAWAG (-7,83 Prozent auf 55,30 EUR), IMMOFINANZ (-0,43 Prozent auf 23,15 EUR), Raiffeisen (-0,38 Prozent auf 18,20 EUR), OMV (-0,32 Prozent auf 43,74 EUR) und Vienna Insurance (-0,17 Prozent auf 29,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die BAWAG-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 17 832 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 23,798 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

