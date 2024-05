Schwacher Handel: CAC 40 beginnt Mittwochshandel mit Verlusten

Der CAC 40 gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwochmorgen wieder ab.

Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,56 Prozent schwächer bei 8 012,74 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,519 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,301 Prozent schwächer bei 8 033,56 Punkten, nach 8 057,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 012,74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 040,03 Zählern.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,935 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 29.04.2024, bei 8 065,15 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 7 927,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 303,81 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 6,40 Prozent aufwärts. Bei 8 259,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die STMicroelectronics-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 4 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 376,290 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 4,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at