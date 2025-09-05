Sanofi Aktie
|79,34EUR
|0,99EUR
|1,26%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 100 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley kappte am Donnerstagabend seine Schätzungen für den Antikörper Amlitelimab nach dessen Studienergebnissen. Er sieht weiter Fragezeichen hinter der Forschungspipeline und der Kompensation wegfallender Dupixent-Umsätze./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 21:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78,96 €
|
Abst. Kursziel*:
19,05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
79,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten
|
04.09.25
|MÄRKTE EUROPA/Weiterer Renditerückgang stützt - Sanofi sehr schwach (Dow Jones)
|
04.09.25
|ROUNDUP: Sanofi erzielt Testerfolg mit Neurodermitis-Mittel - Börse enttäuscht (dpa-AFX)
|
04.09.25
|MÄRKTE EUROPA/DAX etwas erholt - Sanofi stark unter Druck (Dow Jones)
|
04.09.25
|MÄRKTE EUROPA/DAX etwas erholt - Sanofi stzark unter Druck (Dow Jones)
|
04.09.25
|AKTIE IM FOKUS: Sanofi brechen ein - Studiendaten zu Hautmedikament belasten (dpa-AFX)
|
02.09.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.08.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 115 Euro (dpa-AFX)
|
26.08.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)