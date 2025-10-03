Sanofi Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston geht laut seinem Ausblick vom Donnerstag ohne größere Erwartungen in den Quartalsbericht des Pharmakonzerns am 24. Oktober. Der "Lärm" um Zölle und das "most favored nation"-Prinzip von Donald Trump für niedrigere Medikamentenpreise dürfte dominieren./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 13:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sanofi S.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
85,28 €
Abst. Kursziel*:
23,12%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
85,84 €
Abst. Kursziel aktuell:
22,32%
Analyst Name::
Matthew Weston
KGV*:
-
