HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Pharmakonzern sei auf einem guten Weg, im Jahr 2025 eine Marge von 28 Prozent zu erreichen, schrieb Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei hochattraktiv./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





