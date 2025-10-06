Sanofi Aktie

86,69EUR 0,12EUR 0,14%
Sanofi

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

06.10.2025 07:44:34

Sanofi Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Pharmakonzern sei auf einem guten Weg, im Jahr 2025 eine Marge von 28 Prozent zu erreichen, schrieb Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei hochattraktiv./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
85,93 € 		Abst. Kursziel*:
28,01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,89%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

