Sanofi Aktie
|84,84EUR
|0,49EUR
|0,58%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die Phase-II-Studiendaten zu Alphamedix zur Behandlung des fortgeschrittenen neuroendokrinen Tumors des Magens seien positiv, spiegelten aber eben auch noch eine frühe Phase der Entwicklung wider, schrieb Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alphamedix sei ein innovativer Therapieansatz./mis/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
119,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
84,73 €
|
Abst. Kursziel*:
40,45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
84,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,26%
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|09:12
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|84,70
|0,41%
