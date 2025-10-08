Sanofi Aktie

84,84EUR 0,49EUR 0,58%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

08.10.2025 09:12:04

Sanofi Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die Phase-II-Studiendaten zu Alphamedix zur Behandlung des fortgeschrittenen neuroendokrinen Tumors des Magens seien positiv, spiegelten aber eben auch noch eine frühe Phase der Entwicklung wider, schrieb Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alphamedix sei ein innovativer Therapieansatz./mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
119,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
84,73 € 		Abst. Kursziel*:
40,45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
84,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,26%
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Sanofi S.A.mehr Analysen

09:12 Sanofi Outperform Bernstein Research
07.10.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.25 Sanofi Buy UBS AG
29.09.25 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Sanofi S.A. 84,70 0,41% Sanofi S.A.

