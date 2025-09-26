Sanofi Aktie

77,58EUR -0,40EUR -0,51%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

26.09.2025 12:01:47

Sanofi Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 94 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Papiere der Franzosen hätten weniger Potenzial als die europäische Pharmabranche im Schnitt, schrieb James Quigley am Donnerstagabend. Das dritte Quartal dürfte erwartungsgemäß gelaufen sein./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
78,05 € 		Abst. Kursziel*:
17,87%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
77,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,59%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Sanofi S.A.mehr Analysen

12:01 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
22.09.25 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
