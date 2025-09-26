Sanofi Aktie
|77,58EUR
|-0,40EUR
|-0,51%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 94 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Papiere der Franzosen hätten weniger Potenzial als die europäische Pharmabranche im Schnitt, schrieb James Quigley am Donnerstagabend. Das dritte Quartal dürfte erwartungsgemäß gelaufen sein./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78,05 €
|
Abst. Kursziel*:
17,87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
77,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,59%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Sanofi S.A.mehr Analysen
|12:01
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:01
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|12:01
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|77,57
|-0,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:02
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11:59
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:00
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:58
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:58
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:47
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:33
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|10:16
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:56
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|08:52
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07:22
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|25.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|25.09.25
|SAP Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG