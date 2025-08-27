Sanofi Aktie
|86,66EUR
|0,13EUR
|0,15%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
27.08.2025 09:20:34
Sanofi Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Hold
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
87,06 €
|
Abst. Kursziel*:
3,38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
86,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,85%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten
|
08:19
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 115 Euro (dpa-AFX)
|
19.08.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.08.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
08.08.25