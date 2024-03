Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Mit dem Euro STOXX 50 geht es am Montag abwärts.

Um 15:41 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,89 Prozent schwächer bei 4 917,01 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,294 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,583 Prozent auf 4 932,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4 961,11 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 915,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 938,65 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 4 715,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 540,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bei 4 229,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,96 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 986,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,69 Prozent auf 38,71 EUR), Stellantis (+ 0,63 Prozent auf 25,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,38 Prozent auf 116,94 EUR), Enel (+ 0,32 Prozent auf 6,15 EUR) und Allianz (+ 0,00 Prozent auf 258,80 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-1,99 Prozent auf 173,42 EUR), Infineon (-1,85 Prozent auf 33,66 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,67 Prozent auf 3,05 EUR), Ferrari (-1,60 Prozent auf 380,74 EUR) und Siemens (-1,33 Prozent auf 179,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2 959 755 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 421,492 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,86 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

