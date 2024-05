Schwacher Handel: FTSE 100 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 sinkt am Nachmittag.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,31 Prozent tiefer bei 8 313,11 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,585 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 339,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8 339,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 8 339,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 263,77 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 1,27 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.04.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 040,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Wert von 7 706,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 627,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 7,66 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 4,15 Prozent auf 3,67 GBP), Kingfisher (+ 1,55 Prozent auf 2,63 GBP), Marks Spencer (+ 1,51 Prozent auf 2,97 GBP), Airtel Africa (+ 1,34 Prozent auf 1,21 GBP) und Croda International (+ 0,96 Prozent auf 46,38 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil National Grid (-10,71 Prozent auf 8,97 GBP), Severn Trent (-2,88 Prozent auf 24,31 GBP), RS Group (-2,70 Prozent auf 7,40 GBP), Fresnillo (-2,46 Prozent auf 5,94 GBP) und Lloyds Banking Group (-2,41 Prozent auf 0,54 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 98 635 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 224,842 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,88 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

