Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab
Der STOXX 50 gab im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,38 Prozent auf 4 788,17 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0,011 Prozent höher bei 4 806,82 Punkten in den Montagshandel, nach 4 806,29 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 773,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 814,58 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 17.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 741,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der STOXX 50 bei 4 553,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, den Stand von 4 264,62 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,36 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 2,14 Prozent auf 41,59 GBP), Novartis (+ 1,30 Prozent auf 105,78 CHF), Enel (+ 1,25 Prozent auf 9,08 EUR), GSK (+ 0,87 Prozent auf 18,00 GBP) und National Grid (+ 0,73 Prozent auf 11,78 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-3,19 Prozent auf 223,00 EUR), SAP SE (-1,94 Prozent auf 207,00 EUR), Allianz (-1,47 Prozent auf 362,20 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,40 Prozent auf 5,72 EUR) und UniCredit (-1,28 Prozent auf 63,77 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 20 410 364 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 338,802 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
