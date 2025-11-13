Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück

Wenig Veränderung ist am vierten Tag der Woche in Europa zu beobachten.

Am Donnerstag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,01 Prozent schwächer bei 4 881,44 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,016 Prozent auf 4 881,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 881,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 897,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 881,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 3,02 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2025, den Wert von 4 719,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 521,82 Punkten berechnet. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bei 4 255,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 12,51 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,09 Prozent auf 554,00 EUR), RELX (+ 0,86 Prozent auf 31,63 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,66 Prozent auf 5,98 EUR), HSBC (+ 0,63 Prozent auf 11,24 GBP) und Novartis (+ 0,57 Prozent auf 105,30 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens (-5,33 Prozent auf 237,05 EUR), BP (-1,73 Prozent auf 4,60 GBP), BAT (-1,30 Prozent auf 41,86 GBP), GSK (-1,26 Prozent auf 18,01 GBP) und National Grid (-0,62 Prozent auf 11,70 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 043 867 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 343,763 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 6,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

