Index-Bewegung 18.11.2025 15:58:43

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in Rot

Der STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer.

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,21 Prozent tiefer bei 4 729,66 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,490 Prozent auf 4 764,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 787,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 718,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 764,00 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4 741,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 560,60 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 262,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 9,01 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Roche (+ 7,31 Prozent auf 308,20 CHF), Rheinmetall (+ 1,86 Prozent auf 1 755,00 EUR), Unilever (+ 0,25 Prozent auf 44,77 GBP), National Grid (+ 0,21 Prozent auf 11,81 GBP) und BAT (-0,12 Prozent auf 41,54 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Novartis (-4,27 Prozent auf 101,26 CHF), HSBC (-3,75 Prozent auf 10,52 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,16 Prozent auf 54,62 CHF), Richemont (-2,59 Prozent auf 165,20 CHF) und UniCredit (-2,36 Prozent auf 62,43 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die Rolls-Royce-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 566 371 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 338,802 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Mit 7,59 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

