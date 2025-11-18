Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Index-Bewegung
|
18.11.2025 15:58:43
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in Rot
Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,21 Prozent tiefer bei 4 729,66 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,490 Prozent auf 4 764,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 787,44 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 718,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 764,00 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4 741,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 560,60 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 262,55 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 9,01 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Roche (+ 7,31 Prozent auf 308,20 CHF), Rheinmetall (+ 1,86 Prozent auf 1 755,00 EUR), Unilever (+ 0,25 Prozent auf 44,77 GBP), National Grid (+ 0,21 Prozent auf 11,81 GBP) und BAT (-0,12 Prozent auf 41,54 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Novartis (-4,27 Prozent auf 101,26 CHF), HSBC (-3,75 Prozent auf 10,52 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,16 Prozent auf 54,62 CHF), Richemont (-2,59 Prozent auf 165,20 CHF) und UniCredit (-2,36 Prozent auf 62,43 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 weist die Rolls-Royce-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 566 371 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 338,802 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Mit 7,59 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten
|
17:58
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
17:58
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|SIX-Handel So steht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Zürich: SMI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)