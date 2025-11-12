Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Fokus 12.11.2025 12:26:58

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 bewegt sich im Plus

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 bewegt sich im Plus

Der STOXX 50 gewinnt am Mittwoch an Fahrt.

Um 12:10 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,76 Prozent aufwärts auf 4 882,85 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,157 Prozent auf 4 853,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 846,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 853,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 885,28 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 3,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 4 701,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 482,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 249,66 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 885,28 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2,14 Prozent auf 164,70 CHF), Siemens (+ 1,86 Prozent auf 252,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,79 Prozent auf 5,96 EUR), UniCredit (+ 1,68 Prozent auf 67,81 EUR) und Rio Tinto (+ 1,28 Prozent auf 53,92 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil RELX (-1,36 Prozent auf 31,83 GBP), GSK (-0,79 Prozent auf 18,10 GBP), BP (-0,76 Prozent auf 4,73 GBP), Unilever (-0,65 Prozent auf 45,79 GBP) und National Grid (-0,47 Prozent auf 11,58 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 156 823 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 343,686 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,47 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu National Grid plcmehr Nachrichten