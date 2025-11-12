Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 bewegt sich im Plus

Um 12:10 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,76 Prozent aufwärts auf 4 882,85 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,157 Prozent auf 4 853,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 846,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 853,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 885,28 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 3,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 4 701,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 482,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 249,66 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 885,28 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2,14 Prozent auf 164,70 CHF), Siemens (+ 1,86 Prozent auf 252,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,79 Prozent auf 5,96 EUR), UniCredit (+ 1,68 Prozent auf 67,81 EUR) und Rio Tinto (+ 1,28 Prozent auf 53,92 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil RELX (-1,36 Prozent auf 31,83 GBP), GSK (-0,79 Prozent auf 18,10 GBP), BP (-0,76 Prozent auf 4,73 GBP), Unilever (-0,65 Prozent auf 45,79 GBP) und National Grid (-0,47 Prozent auf 11,58 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 156 823 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 343,686 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,47 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

