FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in National Grid-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das National Grid-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,45 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 057,771 National Grid-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 11,77 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 449,97 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,50 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 57,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at