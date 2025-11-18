Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Schlussendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,57 Prozent tiefer bei 4 712,08 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,490 Prozent leichter bei 4 764,00 Punkten, nach 4 787,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 697,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 764,00 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 741,85 Punkten berechnet. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 4 560,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 262,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 8,60 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 897,91 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 6,79 Prozent auf 306,70 CHF), Unilever (+ 0,11 Prozent auf 44,71 GBP), AstraZeneca (-0,19 Prozent auf 135,66 GBP), Rheinmetall (-0,41 Prozent auf 1 716,00 EUR) und National Grid (-0,51 Prozent auf 11,72 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Richemont (-4,51 Prozent auf 161,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,08 Prozent auf 54,10 CHF), Novartis (-3,57 Prozent auf 102,00 CHF), HSBC (-3,42 Prozent auf 10,56 GBP) und Intesa Sanpaolo (-2,81 Prozent auf 5,54 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 22 463 192 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 338,802 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Mit 7,59 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at