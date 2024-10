Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Start zurück

DAX-Handel am vierten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,36 Prozent tiefer bei 19 094,89 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,829 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,471 Prozent tiefer bei 19 074,45 Punkten, nach 19 164,75 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 19 069,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 101,02 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 747,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, wurde der DAX mit 18 374,53 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wies der DAX einen Wert von 15 085,21 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 13,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 19 491,93 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 2,85 Prozent auf 34,33 EUR), Rheinmetall (+ 1,16 Prozent auf 522,80 EUR), Sartorius vz (+ 0,79 Prozent auf 243,90 EUR), Siemens Energy (+ 0,59 Prozent auf 34,19 EUR) und Merck (+ 0,54 Prozent auf 158,25 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Porsche Automobil vz (-2,29 Prozent auf 39,66 EUR), Infineon (-1,42 Prozent auf 30,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,41 Prozent auf 56,54 EUR), Porsche (-1,41 Prozent auf 70,00 EUR) und adidas (-1,35 Prozent auf 234,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Aktuell weist die Covestro-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 218 967 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 238,316 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,69 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,04 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at